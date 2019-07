Saint-Pierre, ville fleurie

La tendance 2019, ce sont les couleurs jaune et orange.Pour le travail d'embellissement de la ville de Saint-Pierre, les agents des espaces verts et de la propreté urbaine n'ont pas oublié la place du Général de Gaulle.L'échéance du 14 juillet a été respectée. Cet été, trônent deux bananiers bercés par les vents.En ville, on trouve une dizaine de ces arbres exotiques, des érables japonnais, et 130 jardinières aussi. Les dernières structures en bois ont été améliorées pour permettre un meilleur entretien des végétaux. Et certaines, installées, près de la Maison de l'Enfant, représentent des animaux.Le reportage de Claudio Arthur et Alain Rebmann.