Semaine Bleue : à Saint-Pierre et Miquelon, des personnes âgées rois et reines du karaoké intergénérationnel

A Saint-Pierre comme à Miquelon, les animations sont diverses et variées à l'occasion de la Semaine Bleue. Ce lundi 4 octobre, les élèves de baccalauréat professionnel accompagnement soins et services à la personne proposaient une activité intitulée "devine mon karaoké".

Marie-Paule Vidal •

Créée en 1951, la Semaine Bleue est toujours très attendue des séniors chaque année. A Saint-Pierre comme à Miquelon de nombreuses activités sont proposées aux 60 ans et plus. Et elles étaient nombreuses ce lundi. Après la marche nordique, la belote à Miquelon ainsi que le bingo ou encore le jeu de l'oie, les séniors de Saint-Pierre avaient également rendez-vous pour un karaoké. Une animation musicale organisée par neuf élèves de Bac Pro ASSP.

Le but de cette rencontre intergénérationnelle était de divertir les séniors, mais aussi de faire travailler la mémoire des participants et de créer des liens. Les lycéens avaient préparé une playlist en amont.

[les lycéennes] ont recherché dans leur répertoire ce qui correspondait un peu plus à la tranche d'âge mais elles ont voulu amener aussi des chansons françaises un peu plus récentes et voir ce que cela pouvait donner pour créer une dynamique et des liens entre leurs deux générations. Valérie Bertrand, professeur en sciences et techniques médico-sociales

Une douzaine de participants ont mis leur talent de chanteur à contribution. Un après-midi festif qui a été très apprécié des aînés.

L'idée est de s'amuser, de passer un bon après-midi ensemble et d'oublier tous ses soucis, les problèmes de tous les jours. Evelyne Artano

Et pour vous faire revivre ce moment fort, Linda Saci et Adrien Develay ont aussi donné de la voix.