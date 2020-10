Semaine bleue : un atelier pour donner la parole aux résidents de la maison de retraite

À Saint-Pierre, les résidents de la maison Églantine ont pu s'exprimer librement à l'occasion d'une discussion proposée dans le cadre de la Semaine bleue.

Emilie Boulenger •

" C'était très difficile de quitter mon studio, mais maintenant ça va, je me suis bien adaptée. Le personnel fait tout ce qu'il peut " Blandine Châtel, résidente de la maison Églantine

©SPM la 1ère

"Il y a beaucoup de choses qui me déplaisent, premièrement la nourriture, explique d'emblée Gaëtanne Forget, résidente de la maison Églantine, qui n'hésite pas à déplorer également "le vilan vert" dans les chambres, "pas accueillant du tout".À lire aussi : Les seniors de Saint-Pierre et de Miquelon à l'honneur pour la Semaine bleue Ces critiques ne sont pourtant pas mal perçues, bien au contraire. Dans le cadre de la Semaine bleue, il a été décidé de donner la parole aux résidents pour qu'ils puissent exprimer leurs besoins et leurs envies.Ce mardi 6 octobre, Claudia Vigneau, responsable de l'animation à la maison Églantine a donc recueilli les remarques et suggestions des résidents. Elle promet qu'un travail de réécriture sera effectué pour que ces envies puissent être entendues.Le reportage de Claire Arrossaména et Flavie Bry :