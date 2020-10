Les seniors de Saint-Pierre et de Miquelon à l'honneur pour la Semaine bleue

La Semaine Bleue un rendez-vous très attendu par les aînés de Saint-Pierre et de Miquelon chaque année. Pour l'occasion, la Maison territoriale de l'autonomie et la Maison des loisirs organisent plusieurs activités tout au long de cette semaine.

Marie-Paule Vidal •

Je peux pas me passer de fleurs, c'est terrible. J'adore ça. Surtout quand elles sont offertes, c'est mieux. Léonord Champdoizeau

La semaine bleue à Miquelon

" Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire - un enjeu pour l'après Covid ", c'est le thème de la Semaine Bleue programmée du 5 au 11 octobre dans l'archipel et en métropole.Ce rendez-vous annuel a pour but de valoriser la place des aînés dans la société, quels que soit leur âge et leur autonomie, et de mettre en avant le travail réalisé par les associations et les acteurs oeuvrant régulièrement auprès des retraités et des personnes âgées. Cet événement est donc l’occasion d’organiser tout au long de la semaine des animations et de créer ainsi des liens entre les générations.À lire aussi : Colonie de vacances à Langlade pour l'amicale des retraités de Miquelon Si la Semaine Bleue débute officiellement ce lundi 5 octobre, le club Lions Avenir a tenu à prendre un peu d'avance en organisant dimanche un quizz musical spécial chansons françaises. Ainsi, une vingtaine de participants s'est retrouvée dans le local de l'ASIA pour un après-midi convivial et en musique. Ils devaient reconnaître les titres de Joe Dassin ou d'Eddy Mitchell mais aussi ceux d'artistes locaux comme Henri Lafitte ou Gano. Et les festivités se poursuivent tout au long de cette semaine.Plusieurs rendez-vous sont donc proposés pour divertir les seniors. Ce matin, les aînés des deux communes ont eu droit à leur traditionnelle fleur. À Saint-Pierre, les scolaires, les membres du club Lions Doyens, du Rotary, les conseillers municipaux et les employés de la Maison territoriale de l'autonomie se sont rendus dans les résidences des personnes âgées, à la maison de retraite Églantine et à domicile pour distribuer des oeillets.490 fleurs ont donc été distribuées ce lundi à Saint-Pierre. Un geste très apprécié de tous comme l'ont constaté Claire Arrossaména et Jérôme Anger :Ce lundi 5 octobre, les élèves de bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne ont invité les aînés à participer à un atelier d'expressions locales. Pour celles et ceux qui préfèrent cuisiner, ils avaient rendez-vous avec le chef Philippe Pupier de l'association la Mie des Mots.À Miquelon, la Maison des loisirs organisait également ce lundi une marche nordique et un tournoi de belote. Dans les prochains jours, d'autres activités sont aussi proposées pour les résidents de Miquelon. Marie-Claudine Laborde, animatrice de la Maison des loisirs détaille le programme à Linda Saci.A Saint-Pierre, le programme complet est également visible dans son intégralité sur la page Facebook de la collectivité territoriale. Et il y en aura aussi pour tous les goûts. Au menu : des ateliers cuisine, des visites guidées au musée Héritage et à l'Arche, un repas intergénérationnel, du karaoké, de la pétanque, de la belote ou encore un atelier de méditation et de relaxation.Durant cette semaine nationale dédiée aux retraités et aux personnes âgées, les organisateurs doivent également prendre en compte cette année le contexte de crise sanitaire. Claire Arrossaména et Jérôme Anger se sont entretenus avec Sonia Borotra, directrice de la Maison territoriale de l'autonomie.