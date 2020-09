Colonie de vacances à Langlade pour l'amicale des retraités de Miquelon

Comme chaque année, le club de l'amicale des retraités de Miquelon a organisé un week-end de détente. En tout, 15 personnes, de Miquelon mais également de Saint-Pierre, se sont retrouvées à Langlade pour un séjour convivial.

Mehdi Elghazouani •

©SPM La 1ère

La saison des colonies de vacances n'est pas totalement terminée. Après les enfants en juillet et août, c'était au tour des aînés de Miquelon de profiter du grand air en cette fin de semaine.Lire aussi : C'est la saison des bleuets à Saint-Pierre et Miquelon Habituellement, l'amicale des retraités de Miquelon organise des sorties à Saint-Pierre ou à l'île aux Marins mais cette année, en raison de la situation sanitaire, pas de grands déplacements hors de la grande île.Pour la première fois, le club avait donc donné rendez-vous à ses adhérents à Langlade pour un week-end qui avait des airs de colonie.Au programme de ces deux jours, parties de belote, pétanque au coin du sable, baignades et repas animés le tout dans la bonne humeur.Le reportage de Karim Baïla et Jean-Noël De Lizarraga.