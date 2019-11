Le succès grandissant de la friperie de l'association Tremplin

L'association Tremplin figure dans le nouveau guide Zero Déchets de la DTAM de Saint-Pierre et Miquelon, élaboré à l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets.

Mehdi Elghazouani •

Depuis 25 ans, l'association Tremplin se donne pour mission d'offrir une seconde vie au vêtements de Saint-Pierre et Miquelon. Au-délà de son rôle social, la boutique remplit également une mission environnementale.Pour cette friperie située dans le centre-ville de Saint-Pierre, l'attractivité des prix affichés ne suffisent plus à expliquer son succès. De nombreux clients s'y rendent désormais par conviction, désireux de s'inscrire dans une démarche de recyclage écoresponsable.Le reportage de Myriam Ponet et Anthony Capra.