Téléthon : Saint-Pierre et Miquelon encore largement en tête des dons par habitant

Les habitants de Saint-Pierre et Miquelon se sont à nouveau illustrés par leur générosité à l'occasion du Téléthon.

Flavie Bry - Mehdi Elghazouani •

©saintpierremiquelon

L’édition 2019 du Téléthon aura de nouveau été une franche réussite à Saint-Pierre et Miquelon. Avec une enveloppe moyenne par habitant de plus de 16 euros, contre 1,11 euros à l'échelle nationale, le montant total des promesses de dons y dépasse les 99 000 euros, un record sur le territoire.Des centaines de bénévoles auront donné de leur temps et de leur énergie à travers les 39 contrats signés pour cette 33ème édition. Plusieurs collectifs et associations ont d’ores et déjà annoncé leur participation en 2021.Le reportage de Flavie Bry et Anthony Capra.