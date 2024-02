Tempête hivernale : Les écoles de Saint-Pierre restent fermées, les déplacements limités à la "nécessité absolue"

Il est tombé plus de neige qu'initialement prévu sur Saint-Pierre ce qui occasionne des difficultés de déneigement. La Préfecture a décidé ce jeudi 15 février au matin de prolonger la fermeture des établissements scolaires et structures d'accueil d'enfants sur la ville. Alors que sur Miquelon la situation est revenue à la normale.

Selon Météo France, les chutes de neige vont se prolonger jusqu’à la mi-journée de ce jeudi 15 février où les averses seront plus épisodiques. Conjuguées au vent et à des températures négatives en nuit et autour de 0 degré en journée, les conditions de circulations seront à nouveau extrêmement difficiles sur la commune de Saint- Pierre toute la journée.

Des fermetures prolongées

Par conséquent, le préfet a décidé, en accord avec les collectivités et les services concernés,

et par mesure de précaution :

sur la commune de Saint-Pierre, de fermer les établissements scolaires et les structures

d’accueil des enfants de Saint-Pierre toute la journée du jeudi 15 février 2024 ; un nouveau

d’accueil des enfants de Saint-Pierre toute la journée du jeudi 15 février 2024 ; un nouveau point sera réalisé cet après midi. La préfecture maintient son accueil au public fermé pour la journée du 15 février. Du côté de Miquelon par contre, la situation est revenue plus favorable aux déplacements et a permis la réouverture des établissements scolaires.

Incitation à ne pas se déplacer



Par ailleurs, au vu de l’ensemble de ces éléments, la préfecture demande de ne se déplacer

qu’en cas de nécessité absolue pour ne pas gêner le déneigement des voies de circulation en

respectant les consignes suivantes :

• Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité absolue et avec les équipements

personnels (piétons et véhicules) adaptés ;

• Facilitez le passage des engins de déneigement ;

Du côté des transports aériens, le vol pour Halifax est retardé en attente d'une piste opérationnelle et déneigée.