Un marché de Noël pour des actions pédagogiques

Le marché de Noël des écoles sert à financer des actions pédagogiques, l'achat de matériel ou des voyages. C'était le cas en fin de semaine pour les Sainte-Odile et Sainte-Croisine de Saint-Pierre et Miquelon.

Cela fait désormais partie des traditions de fins d'années. Les écoles Sainte-Odile et Sainte-Croisine ont été à nouveau au rendez-vous dans cette période d'avant fête. Ces établissements scolaires privés organisaient ce vendredi 6 décembre leur traditionnel marché de noël. L'évènement mobilise et attire élèves, parents, enseignants mais aussi public extérieur et joint l'utile à l'agréable.

À lire aussi : Les commerçants dévoilent peu à peu leurs vitrines de Noël

Ainsi outre le fait de pouvoir faire quelques petits achats et petites attentions pour Noël, ou participer à des ateliers, il permet de recueillir des fonds pour financer des actions pédagogiques et l'achat de matériel. L'an passé, un séjour au ski à Terre-Neuve et un autre à Langlade avaient été montés pour les élèves avec l'aide des fonds récoltés. Cette année, c'est un voyage scolaire pour les CM2 en Charente-Poitou en Hexagone en juin prochain. L'occasion aussi de rencontrer d'autres élèves de l'Île de Ré et de visiter la région.

Le reportage de Marie Paturel et Jérôme Anger :