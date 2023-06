Un réserviste des forces canadiennes à Saint-Pierre pour échanger sur l’histoire des soldats de Terre-Neuve durant la Première Guerre Mondiale

Depuis le 7 mai, le musée de l’Arche propose une exposition temporaire sur l’histoire des soldats de Terre-Neuve et la Grande Guerre : "The Royal Newfoundland Regiment". De passage dans l’archipel, James Prowse, réserviste dans l’armée canadienne, en profite ce samedi 3 juin pour échanger avec les visiteurs.

Céline Latchimy-Irissin •

L’exposition "The Royal Newfoundland Regiment" est visible jusqu’au 11 juin au musée de l’Arche. Pour l’occasion, le public peut en découvrir davantage ce samedi 3 juin avec James Prowse à propos de l’histoire des soldats de Terre-Neuve et la Grande Guerre.

"Je ne suis pas un expert mais un passionné"

Ce passionné Terre-Neuvien œuvre, en tant que trompettiste et réserviste au sein de la fanfare du régiment Canadien, pour maintenir vivante la mémoire du dévouement de ces soldats.

"Je suis sur Saint-Pierre tout le week-end. Je ne suis pas un expert mais un passionné. En tant que tel, je ne pouvais pas rater cette exposition qui se termine bientôt" commente le réserviste. "Je suis ici pour échanger avec les visiteurs de manière bénévole. Ça n’a aucun lien avec mon régiment, mais l’exposition parle du régiment de la Première Guerre Mondiale".

James Prowse, réserviste dans les forces canadiennes échange bénévolement au musée de l'Arche sur l'histoire des soldats de Terre-Neuve pendant la première Guerre Mondiale, et les liens avec l'archipel. • ©Céline Latchimy-Irissin (SPM La 1ère)

Une présence symbolique puisque "j’ai travaillé avec l’un des membres du Musée Régimentaire et on a lancé l’idée avec le musée de Saint-Pierre-et-Miquelon et le consul honoraire à Terre-Neuve pour qu’il y ait ce projet d’exposition".

On s’est dit que ce serait bien d’avoir des projets de ce type afin de parler de ce lien très fort qui unit l’archipel et Terre-Neuve. Les Saint-Pierrais et les Miquelonnais ne savent peut-être pas que le Régiment de Terre-Neuve a passé deux ans en France et que c’est également grâce à leurs efforts qu’ils ont réussi à libérer la France. James Prowse, réserviste Terre-Neuvien dans les forces canadiennes

"En tant que Terre-Neuvien, je connais cette histoire" déclare James Prowse. Par son statut, il a eu "la possibilité de beaucoup voyager et de participer à de nombreuses cérémonies commémoratives. Ça me fait plaisir de partager mes connaissances avec les visiteurs". Lors de la visite de ce samedi matin, des visiteurs locaux mais également Canadiens, "qui ne connaissaient pas cette partie de l’Histoire". Dernier temps d'échange avec lui entre 14h et 15h30 ce samedi 3 juin.

James Prowse sera d'ailleurs l'invité du journal de 20 heures ce soir.