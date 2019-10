Un vide-grenier géant organisé par l'association Misaotra au profit de Madagascar

L'association Misaotra organisait ce dimanche un vide-grenier à la salle des fêtes de Saint-Pierre. Les fonds récoltés serviront à construire un complexe sportif pour les enfants à Madagascar, estimé à environ 40 000 €.Depuis sa création en 2001, l'association a permis de financer plus d'une trentaine d'actions à Madagascar. En plus de ce vide-grenier, Misaotra se finance également grâce à des ventes de gâteaux et des tombolas organisés en alternance tous les deux ans.Le reportage de Flavie Bry et Claudio Arthur.