Vie chère : Bernard Briand porte candidat l'archipel comme Territoire pilote auprès du nouveau Ministre délégué aux Outre-mer

Lors de sa rencontre avec le nouveau ministre délégué chargé des Outre-mer Philippe Vigier en ce milieu de semaine à Paris, le président de la Collectivité territoriale a notamment évoqué la lutte contre la vie chère et la nécessité d'étendre les vols directs entre Hexagone et Saint-Pierre.

Sur la table, les nombreux investissements importants et nécessaires pour l'archipel à l'aube de négociations sur le nouveau Contrat de Développement Etat-Territoire pour les 4 années à venir : délégations de service public avec les dessertes aériennes ou maritimes, port, déplacement de Miquelon, eau, assainissement, déchets...

Et ce alors que l'enveloppe globale pour l'ensemble des territoires ultramarins a été revue à la hausse.

Lutte contre la vie chère et plus de vols directs

Actualité de mise, la Collectivité territoriale a aussi sauté sur l'annonce du ministre aux Outre-mer Gérald Darmanin, lors de son récent déplacement en Polynésie, pour lutter contre la vie chère plombant le quotidien dans les territoires ultramarins. Bernard Briand a déposé la candidature de l'archipel pour être Territoire pilote dans le cadre de la lutte contre la vie chère.

Tout comme le président de la CT a souhaité avoir confirmation de l'engagement de l'ancien ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco lors de sa visite sur l'archipel en mai dernier : lancer une étude d'extension du nombre et de la période de vols directs entre Saint-Pierre et Paris :

Les dossiers étaient aussi portés par le député du territoire Stéphane Lenormand :

Logement et futur Ehpad aussi évoqués

Dans cette semaine parisienne, le président de la Collectivité territoriale a aussi évoqué avec le ministre délégué aux Outre-mer le logement, problématique qui pèse sur l'attractivité de salariés sur le territoire :

On a besoin de construire et de rénover des logements sur le territoire. Donc je vais proposer aux élus un Plan territorial de l'Habitat sur les 7 années à venir. Bernard Briand, président de la Collectivité territoriale SPM

Une rencontre avec le ministre du Logement Patrice Vergriete est prévue le 11 septembre prochain.

Quant au dossier du futur Ehpad, il a été évoqué par les représentants de l'archipel dans une autre rencontre avec Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. La Collectivité territoriale, qui porte avec Etat et Centre Hospitalier François-Dunand le projet, a déposé une demande d'aide via le dispositif du Fonds vert.