Yvonick Simon et le sport, une passion à transmettre

Depuis un an et demi, il impulse dans l'archipel la pratique du football auprès de différents publics grâce à son rôle de conseiller technique régional de la ligue. Yvonick Simon est lui-même un sportif accompli et un adepte des défis.

Au sein de la ligue de football de Saint-Pierre et Miquelon ou dans les établissements scolaires, Yvonick Simon intervient quasi quotidiennement dans la pratique sportive des jeunes. Que ce soit avec sa casquette de conseiller technique régional ou bien d'entraîneur à la Foulée des îles.

Depuis quelques semaines, c'est une nouvelle saison de futsal qui a démarré dans l'archipel. Et depuis quatre ans déjà, c'est un sport qui se pratique aussi à l'école. Une initiative mise en place par le précédent conseiller technique et que poursuit Yvonick avec l'objectif d'aller un peu plus loin : étendre la pratique à encore plus de classes.

Evidemment, l'approche du sport est variable en fonction du public qu'il entraîne. Pour les enfants, "on passe par beaucoup de motricité et on va plus doucement et on est beaucoup plus patient. Moi ce qui m'intéresse c'est le mouvement et les sourires" affirme le conseiller technique. Pour des personnes en siuation de handicap, c'est encore différent. Le coach s'adapte en toutes circonstances en gardant toujours à l'esprit, de prendre du plaisir dans la pratique du sport.

Retrouvez son portrait dans ce reportage diffusé dans l'émission Ça vaut le détour du jeudi 16 novembre :