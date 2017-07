Avec cette note, Chloé Tossem est la meilleure bachelière de France.

Pour obtenir ce résultat, il n’y a pas de secret. Chloé affirme avoir beaucoup travaillé, un travail régulier pendant toute l’année… elle souligne qu’elle a beaucoup révisé les dernières semaines avant l’épreuve.

Elle a bénéficié également du soutien de sa famille et de ses amis.



Et pour l'avenir ?



Elle aime beaucoup l’espagnol et la philo. Elle n’est pas encore fixée sur son avenir. Elle se tournera vers l’enseignement ou les métiers de la traduction. Dans l'immédiat, après quelques semaines de vacances, elle s'envolera pour une prépa littéraire à Lyon.