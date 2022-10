21 octobre, jour de la fête du drapeau guadeloupéen, à l'initiative des Nationalistes

Célébrez et hissez le drapeau guadeloupéen ! C’est l’appel lancé, ce 21 Octobre, par neuf organisations patriotiques et indépendantistes de l'archipel.

Pour cette 2ème édition de la Fête du Drapeau, le collectif d’organisations appelle la population à arborer les couleurs de ce drapeau, adopté par l’UPLG en 1978.

La date est symbolique et cette fête est, selon la volonté des organisateurs, l’occasion de se rassembler autour d’un symbole fort exprimant l’unité et la détermination du peuple de Guadeloupe.

La date n’est pas anodine et rappelle qu’en 1801, les officiers de la résistance guadeloupéenne prenaient la tête du premier gouvernement libre du pays.

Les officiers guadeloupéens, se rendant compte de l'arrivée imminente de la délégation envoyée par Napoléon et conduite par Richepanse, dont l'objectif était de rétablir l'esclavage, décident de se réunir et d'aller contre cette arrivée, en Guadeloupe, de Richepanse et de ses hommes. Et le 23, c'est-à-dire deux jours après, on a le premier gouvernement de la Guadeloupe. Et le président de ce gouvernement sera Magloire Pélage.