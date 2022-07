34% de la population guadeloupéenne vit sous le seuil de pauvreté

12% de la population, c'est six fois plus que la population de la France hexagonale. Une situation de grande pauvreté qui concerne de nombreuses catégories de personnes prises en compte dans cette études menée par l'INSEE.

Et les comparaisons avec la France Hexagonale ne s'arrête pas là puisque cette étude de l'INSEE révèle que 24% des familles monoparentales de Guadeloupe sont en grande pauvreté, contre 5% dans l'Hexagone.

11% des retraités guadeloupéens sont pauvres contre seulement 1% d'entre eux dans l'Hexagone

Voir : En Outre-mer la pauvreté frappe plus de monde et plus fort, selon l'INSEE

Voir aussi : les données de l'étude de l'INSEE : La grande pauvreté bien plus fréquente et beaucoup plus intense dans les DOM

La grande pauvreté bien plus fréquente et beaucoup plus intense dans les DOM