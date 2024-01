366 kg de cocaïne saisis par la Police nationale au Gosier

C'est une opération menée dans la nuit du 5 au 6 janvier par les agents de la Brigade Spécialisée de terrain du commissariat de Pointe-à-Pître. Elle leur a permis d'intercepter six individus et de découvrir une importante quantité de drogue évaluée à plusieurs dizaines de millions d'Euros. L'affaire a été confiée à la Juridiction Interrégionale Spécialisée basée en Martinique

C'est durant la nuit de vendredi à samedi que les policiers de la Brigade Spécialisée de terrain de Pointe-àPître ont fait cette importante découverte. Précisément, c'est leur connaissance du terrain qui leur a permis d'être là au bon moment et d'intercepter les trafiquants en pleine opération. Les six personnes interpellées doivent être entendues par le Parquet.

Compte tenu de l'importance de l'opération et de la quantité de drogue saisie, l'affaire a été confiée à la Juridiction Interrégionale Spécialisée basée à Fort de France. Créées par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les 8 juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) sont compétentes pour les infractions visées par les articles 706-73 et 706-74 du Code de procédure pénale (CPP) quand l'affaire apparaît particulièrement complexe, et le trafic de stupéfiants (drogue) fait partie de ces infractions.