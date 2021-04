4 filets et 3 casiers de pêche détruits après un contrôle des Affaires Maritimes dans la zone "chlordécone"

Guadeloupe La 1ère (Source : Préfecture) •

Durant cette mission de contrôle menée par l'Unité littorale des affaires maritimes (ULAM 971) et le remorqueur portuaire côtier (RPC) de la Marine Nationale "Maïto", basé en Martinique, 4 filets et 3 casiers ont été relevés dans une zone où la pêche est totalement interdite le long du littoral entre Goyave et Trois Rivières.

Le produit de la pêche (langoustes, crabes corail et poissons perroquet) a été remis à l’eau.

Les autorités en ont donc profiter pour rappeler que, les études scientifiques montrent que les langoustes pêchées dans cette zone d’interdiction totale présentent des taux très élevés de chlordécone.

©Affaires martimes

De plus, tous les casiers étaient marqués en surface au moyen de bouteilles en plastique sans le numéro d'immatriculation du navire exploitant. Ces casiers ont donc été appréhendés par les agents chargés de la police des pêches maritimes