6 Jeunes "Ambassadeurs de l’Engagement Associatif " aux Etats-Unis

JEUNES AMBASSADEURS Les jeunes "Ambassadeurs de l’Engagement Associatif " guadeloupéens et martiniquais - guadeloupe - Léa Garnier

Ils s’appellent Léa GARNIER, Clarisse LOUISON, Evans BERTHELOT pour la Guadeloupe et Hiba OUANICHE, Djessy DISER, Yann LECHEVALIER pour la Martinique. Ce sont des "Ambassadeurs de l’Engagement Associatif. De jeunes lycéens dévouées à des actions citoyennes bénévolement dans des associations. Leur objectif : être un bon citoyen, prendre conscience du monde qui les entoure et devenir plus indépendant. Ils doivent également mettre en place un projet associatif pour créer une solidarité avec des jeunes américains et les autres français.Du 19 octobre au 2 novembre, en tant que "Jeune Ambassadeur de l’Engagement Associatif ", ils représenteront la France et participeront à Washington, Denver, Chicago à des rencontres et des débats avec des associations et des jeunes sur les thématiques de la diversité culturelle, l’identité, l’égalité des chances et l’engagement associatif.36 jeunes français sont au départ et lors de leur séjour aux États-Unis en leur qualité d’acteur de terrain, ils rencontreront des acteurs associatifs américains avec lesquels ils pourront partager leur expérience. A leur retour en France, ils devront élaborer sur plusieurs mois un projet associatif pour leur région et le présenter à leurs camarades venus des régions de l’Hexagone participant comme eux au programme.Écoutez les témoignages de Evans Berthelot, Léa Garnier et Hiba Ouaniche avant leur départ :