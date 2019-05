Le 6ème salon des séniors se tient au vélodrome de Gourde Liane

SALON DES SENIORS

Le salon des séniors a ouvert ses portes ce matin. Un salon qui célèbre les centenaires, pour cette 6ème édition. L'événement est dédié aux plus de 50 ans, les retraités et les actifs. C'est un espace d'échange, qui, durant tout ce week end, proposera des conférences et des ateliers sur la santé, le bien-être, mais aussi, des animations et des défilés; Enfin, c'est l'occasion de lancer officiellement la nouvelle application dédiée aux seniors et qui les reliera à toutes les activités et services qu ipeuvent les intéresser : seniors 97.1