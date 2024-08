"Académie Blandin" : une école supérieure d’entreprise qui vise l’excellence pour des jeunes destinés au marché économique local

Objectif : "donner aux talents d’aujourd’hui les moyens de devenir les leaders commerciaux de demain". Après une fondation, le groupe familial Blandin a créé, cette année l’école supérieure d’entreprise "Académie Blandin". Dès la rentrée prochaine, douze jeunes Guadeloupéens seront accueillis en BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) et, à l’issue de ce cursus, ils pourront débuter leur carrière professionnelle dans des secteurs clés de l’économie guadeloupéenne.

L’objectif est de garder nos jeunes chez nous et de les former le mieux possible, avec les sachants que nous avons.

Claude Blandin, le président du groupe Blandin, a donné le ton, lors de la conférence de presse de présentation de l’école supérieure d’entreprise "Académie Blandin", vendredi dernier (02 août 2024).

L’idée de la création d’un tel institut est née de constats faits par la fratrie Bruno, Patrick et Claude Blandin, : les employeurs doivent trop souvent compléter la formation des nouveaux recrutés et, par ailleurs, les notions de savoir-être et de savoir-vivre au travail manquent à certains actifs.

Dans le prolongement de la fondation du groupe, l'"Académie Blandin" veut donc répondre aux besoins du marché du travail local, en inculquant aux candidats des valeurs et des compétences nécessaires au sein des structures économiques du territoire.

Elle s’appuiera sur un double partenariat, avec le centre de formation FORE et l’académie de la Guadeloupe, afin d’être en mesure de dispenser des formations diplômantes. Ainsi, les lauréats gagneront en crédibilité et auront un bagage supplémentaire à faire valoir sur leur curriculum vitæ et auprès des entreprises visées.

Le groupe Blandin pourra être un des recruteurs, mais le but n’est pas de tailler des profils spécifiques et sur mesure. Les jeunes formés seront libres de prétendre à un poste dans l’entreprise de leur choix, à l’issue de leur cursus.

Pour autant, c’est grâce à un réseau de partenaires économiques, que ces derniers pourront réaliser leurs stages en entreprise, durant leur formation en alternance.

L'"Académie Blandin" va débuter par un BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) dès septembre 2024, au bénéfice de 12 jeunes Guadeloupéens. Cette première promotion est volontairement restreinte, afin que tous travaillent dans des conditions optimales. Les meilleurs seront retenus.

Les activités de cette nouvelle école seront prochainement élargies à la Martinique, à la Guyane et, si possible, à terme, à Saint-Martin.

Cette académie est plus qu'une école ; elle est une prolongation naturelle de notre volonté de transmission et de notre engagement pour le bien commun. Claude Blandin, le président du groupe Blandin

Claude Blandin, le président du groupe Blandin • ©Emilie Noël (stagiaire) et Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe La 1ère

Blandin, une famille, un groupe solide, une fondation

L’entreprise familiale des Blandin, créée en 1946, a traversé des décennies d’histoire et d’évolution. D’abord modeste entreprise de distribution de matériel électrique siégeant à Pointe-à-Pitre, la structure s’est transformée, au fil des années, en un groupe solide.

Les Ets Claude Blandin et Fils (ECB) emploient aujourd’hui plus de 400 collaborateurs, à travers les Antilles-Guyane, avec plus de 40 agences et points de vente.

La Fondation Claude Emmanuel BLANDIN est, elle, née en 2007 par les trois frères. Elle a pour mission de positionner ECB dans une véritable démarche citoyenne, puisque le clan familial s’engage à soutenir des actions qui renforcent l'éducation, la science et l'ouverture de la jeunesse de nos territoires (la Guadeloupe, la Martinique, les Iles du Nord et la Guyane) au monde. Plus de 35 projets ont ainsi été soutenus et plus de 500.000 euros ont été attribués.