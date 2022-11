Accident entre un bus scolaire et un fourgon : les nouvelles des lycéens blessés sont "plutôt bonnes"

Les nouvelles de la majorité des élèves du Lycée des Droits de l’Homme impliqués dans le grave accident survenu hier soir (lundi 28 novembre 2022), à la section Changy, à Capesterre-Belle-Eau, sont "plutôt bonnes", selon leur proviseure.

Une adolescente, en particulier, a été grièvement blessée ; elle est prise en charge au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG). Les six autres victimes ont pu regagner leurs domiciles respectifs.

D’après ce que nous savons, elle ne pourra pas reprendre ses cours immédiatement, mais on s’occupe bien d’elle. Et les six autres élèves, pour l’instant, sont à la maison les parents s’en occupent, ils ne sont pas blessés trop gravement.