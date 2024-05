Aide au voyage pour les étudiants : elle sera possible désormais jusqu'à 28 ans

Cela faisait partie des engagements du Comité Interministériel des outre-mer (CIOM) du 18 juillet 2023, l'âge plafond du "Passeport pour la mobilité des études" passe de 26 à 28 ans. Cette modification entre en vigueur ce samedi 25 mai.

Le décret officiel a été publié ce vendredi 24 mai 2024. Désormais, le "Passeport pour la mobilité des études" permet la prise en charge intégrale du billet d'avion aller-retour, en classe économique, aux étudiants jusqu'à 28 ans, pour se rendre sur leur lieu d'études.

Je me félicite de ce nouveau dispositif qui permet de prendre en compte l'allongement des études supérieures et de soutenir les jeunes ultramarins dans leurs mobilités entre leur collectivité d'origine et le lieu de leurs études. Marie Guévenoux, Ministre déléguée chargée des outre-mer

La ministre déléguée chargée des Outre-Mer Marie Guévenoux • ©AFP

Cette aide est ouverte aux étudiants résidant dans les outre-mer, inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, lorsque la filière d'étude est inexistante dans la collectivité d'origine. Pour bénéficier de cette aide, les étudiants doivent s'adresser à LADOM. (Pour Saint-Pierre et Miquelon, Polynésie Française, Wallis et Futuna et Nouvelle Calédonie, les étudiants doivent s'adresser aux services de l'Etat dans les collectivités).

Cette hausse de l'âge plafond pour les étudiants vient compléter les mesures de prise en charge du deuxième billet aller-retour pour les néobacheliers et la prise en charge intégrale du billet d'avion aller-retour, en classe économique, sans distinction du critère boursier/non-boursier. Avec cette mesure les non-boursiers bénéficient désormais d'une prise en charge de 100% au lieu de 50%.