Attention chantier : La première phase des travaux sur le Pont de la Gabarre démarre ce lundi

Des travaux de reprise des joints de chaussée du Pont de la Gabarre, se dérouleront sur la Route Nationale n°1 en plusieurs phases. La première est prévue du lundi 22 au vendredi 26 avril 2024. La circulation sera réglementée de 21h30 à 5h15 à partir de lundi. Les usagers sont appelés à faire preuve de vigilance pendant la durée des travaux.

La première phase des travaux de reprise des joints de chaussée du Pont de la Gabarre, sur la Route Nationale 1, commence ce lundi 22 avril jusqu'au vendredi 26 avril.

Les joints de chaussée sur le Pont de la Gabarre • ©Mickaël Bastide - Guadeloupe la 1ère

Par conséquent, durant cette période, la circulation sera réglementée de la manière suivante :

Les lundis 22 et mardi 23 avril 2024 : elle sera interdite au droit du chantier, dans le sens Baie-Mahault => Pointe-à-Pitre, de 21h30 à 05h15.

Puis du mercredi 24 au vendredi 26 avril 2024 : elle sera interdite au droit du chantier, dans l’autre sens, c’est-à-dire Pointe-à-Pitre => Baie-Mahault, de 21h30 à 05h15.

Les usagers devront emprunter pour leurs déplacements, la déviation mise en place par Route Nationale N°11 (L’Alliance), depuis l’échangeur de La Jaille, les deux premiers soirs. Puis la même déviation, depuis l’échangeur de Baimbridge (RD129), ou l’échangeur d’Hibiscus (RN5), à partir du mercredi soir.

Il est conseillé aux automobilistes d'anticiper leurs déplacements sur cette zone pendant la durée des travaux. Le Conseil Régional et Routes de Guadeloupe demandent aux usagers de la route de faire preuve de la plus grande vigilance pour prévenir tout risque d’accident et surtout de respecter l’ensemble des dispositifs de signalisation mis en place pour assurer leur propre sécurité, mais aussi celle du personnel de chantier.