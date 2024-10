Aux origines de la Diwali, fête de la lumière : une immersion dans la mythologie hindoue

Chaque année, entre la fin octobre et la mi-novembre, les Indiens du monde entier célèbrent Diwali, la fête de la lumière. La célébration a commencé, il y a quelques jours, avec une série de manifestations organisées en Guadeloupe et arrive à son apothéose entre aujourd’hui, le 31 octobre, et demain. Des spectacles hauts en couleur et des cérémonies religieuses qui se poursuivront encore jusqu’au 2 novembre. Plongée dans une fête qui trouve son origine dans la mythologie hindoue.

Tous les ans, entre la fin octobre et la mi-novembre, les Indiens célèbrent Diwali. C'est la plus importante fête indienne de l'année, synonyme de prières, de rassemblements familiaux et de festins. Dans l’hindouisme, la Diwali est encore appelée la fête de la lumière : elle symbolise la victoire du bien sur le mal. À cette occasion, durant cinq jours, des bougies sont allumées à l'intérieur mais également à l'extérieur des habitations, on écoute de la musique, on concocte des mets savoureux, on prie et on fait l'aumône. Mais on connaît surtout Diwali pour son foisonnement de lumières : Diwali, le nom tire son origine du sanskrit dipavali, qui signifie "rangée de lumières".

Diwali, fête de la lumière, connue pour ses petites lampes que les fidèles disposent devant leur maison. • ©R. Malety

La fête de Diwali puise son origine dans la mythologie hindoue : "Le texte qui nous concerne c'est le Râmâyana, c'est l'histoire, donc d'un avatar, qui est le septième avatar du dieu Vishnou, et qui s'appelle Rama" retrace Élie Shitalou, acteur culturel et officiant hindou en Guadeloupe.

Que la lumière soit !

L'histoire du Râmâyana est l'une de ces extraordinaires épopées indiennes : le jeune prince Rama s'exile avec son épouse et son plus jeune frère, Lakshmana. Élie Shitalou raconte encore : "la quête de Rama, qui est une quête spirituelle et contre les forces du mal, est de partir à la recherche de sa femme enlevée par le roi Ravana", un démon à dix têtes et vingt bras.

Le roi Ravana, un démon à dix têtes et vingt bras • ©World History Encyclopedia

Rama et l'armée des singes décident de construire un pont entre le sud de l'Inde, Rameswaram et Lanka. Ils envahissent Lanka et tuent le démon Ravana et ils font le chemin inverse. Ce retour d'exil se fait, à peu près, à cette période-là, vers mi-octobre, mi-novembre. Dès 18h, il fait nuit noire, ils n'arrivent pas à avancer et donc les villageois installent des lampes en terre cuite le long de la route pour les éclairer. Diwali commémore le retour de Rama. Élie Shitalou, acteur culturel et officiant hindou en Guadeloupe

Écoutez le récit de cette épopée, narrée par Élie Shitalou, acteur culturel et officiant hindou, au micro de Colette Borda :