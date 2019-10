Aveugle et bien vivant !...

Et si c'était un rêve...

ELARIQUE SILEBERT

Outre cette journée nationale des aveugles et des mal voyants le 4 octobre, il y a aussi une Journée mondaile de la vue le 10 octobre. Si la première vise à mieux intégrer les non-voyants et les mal-voyants dans la société, la seconde cherche à sensibiliser la société aux différentes causes de la perte de la vue afin que l’opinion publique soit avertie quant à la prévention et au traitement de la perte de l’acuité visuelle. Les manifestations, qui ont lieu appellent l’attention sur le droit à la vue.Mais pour ceux que la cécité a plongé dans l'ombre, c'est d'abord le regard des autres qui amplifie l'impact de leur cécité.Elarique Silebert vit à Duquery, à Petit-Bourg. Âgé d’une cinquantaine d’année, il a totalement perdu la vue en 2008, à cause d’un glaucome.Mais loin de se laisser abattre, il se crée une nouvelle façon de vivre faisant de son handicap : une force… Loin du regard des autres, il s’offre un nouveau meilleur ami : son ordinateur…Un an à peine, après avoir perdu la vue, Elarique a créé le Comité de Défense des intérêts des personnes handicapées… Cette association compte aujourd’hui, 120 membres à qui il dispense des cours d’informatique et avec qui, il organise des sorties…Du rêve à la réalité, il n’y a qu’un pas, c’est la vie d’Elarique Silbert...En attendant un miracle, c’est d'ailleurs le titre de son prochain ouvrage...