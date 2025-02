Avez-vous été témoin d'un accident aux Abymes entre une moto et une voiture dans la nuit de dimanche à lundi ?

La Police Nationale de Guadeloupe, lance un appel à témoins et sollicite votre aide dans le cadre d'une enquête en cours concernant un accident de la circulation impliquant une moto et un véhicule léger (VL). L'accident s'est déroulé aux Abymes dans la nuit de dimanche à lundi vers 1h15 du matin.

L'accident s'est produit aux Abymes, route de Besson, en direction du rond-point de Chauvel (Gosier), à l'angle du cours A. Chauvel, face à la boucherie. Il impliquait une moto et un véhicule léger et s'est déroulé entre 1h15 et 1h30 du matin.

Une victime en état grave et un délit de fuite

A l'arrivée des secours prévenus à 1h38, la voiture impliquée avait pris la fuite et n'était donc plus sur les lieux. Le pilote de la moto, est un homme de 27 ans. Conscient lors de sa prise en charge, il présentait selon les premières constatations, un traumatisme crânien. Il a été emmené en transport médicalisé en état grave au Centre Hospitalier de Guadeloupe.

Les forces de l'ordre étaient également sur place.

Si vous avez été témoin de cet accident ou si vous disposez d’informations pouvant aider l’enquête, merci de contacter les enquêteurs aux numéros suivants :

0690 40 74 49

0590 68 91 04