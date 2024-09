Barrages enflammés, radars brûlés... un vent de contestation souffle en Guadeloupe

Plusieurs événements ont été signalés sur les routes de l'archipel, ce vendredi 20 septembre 2024. Hier soir, un appel à blocage avait été lancé.

Un message a largement circulé, hier soir (jeudi 19 septembre) sur les réseaux sociaux, appelant la population à bloquer différents axes routiers, ce vendredi matin. Le post faisait état des prix des denrées alimentaires, de l'électricité, des carburants et soulignant l'implantation de nouveaux radars sur le territoire. Le mouvement de grève à la centrale EDF PEI de la Pointe Jarry, l'arrêt de moteurs et la mise en place de délestages longs et contraignants sont également évoqués. Une situation qui, selon le post, coûte "à l'économie de la Guadeloupe".

Un message visiblement entendu dans plusieurs communes. À Sainte-Rose, notamment. Lieu de protestation et de revendication régulier, l'axe principal traversant La Boucan a été bloqué, vers 4h du matin, pendant un peu plus d'une heure occasionnant de nombreux embouteillages. Les gendarmes ont dû intervenir pour rétablir la circulation.

Mais d'autres points de blocage ont été relevés. À Mare-Gaillard, au Gosier, un barrage enflammé a été érigé dans la nuit. Il a été déblayé au petit matin. À Mortenol, à Pointe-à-Pitre, les deux voies ont été obstruées par des déchets en feu.

Également dans la nuit, le radar de Versailles, à Petit-Bourg a été incendié. La veille, celui installé à Caraque, aux Abymes, avait subi le même sort.