Bas-du-Fort, Le Gosier : un corps flottant coincé dans les rochers

Macabre découverte à Bas-du-Fort, au Gosier, en mi-journée de ce vendredi : un corps sans vie, flottant. La police nationale mène l’enquête.

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été appelé peu après 13h00, ce vendredi 15 novembre 2024 ; la personne qui a donné l’alerte a parlé d’une noyade en mer, à Bas-du-Fort, sur le littoral de la commune du Gosier.

Arrivés à l’endroit indiqué, derrière un restaurant du coin, les sapeurs-pompiers ont découvert un corps flottant, coincé dans les rochers qui bordent la côte. La victime a été vraisemblablement "ballotée par les flots", précisent les secours. Elle a été retrouvée non loin de la marina.

La dépouille a été laissée à la charge des forces de sécurité intérieure.

La police nationale doit identifier la personne qui a ainsi perdu la vie et, par ailleurs, déterminer depuis quand elle est là, les causes et les circonstances de la mort. La dépouille doit être autopsiée.