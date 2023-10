Les Foulées du Ruban Rose : "courez ou marchez pour la lutte contre le cancer !"

"Les Foulés du Ruban Rose", c’est le nom d’une manifestation qui gagne en popularité, organisée dans le cadre du mois Octobre Rose de lutte contre le cancer du sein. Il s’agira pour les participants de marcher ou courir sur 5 kilomètres, dimanche ; car l’activité physique contribue à entretenir la santé. Dès ce vendredi soir, des animations sont aussi proposées à Jarry.

Guadeloupe La 1ère •

La lutte contre le cancer revêt plusieurs formes, depuis le début d’Octobre Rose 2023 : des actions de sensibilisation, engageantes et/ou de dépistage sont organisées, en Guadeloupe.

C’est dans ce cadre qu’auront lieu, ce week-end du 6 au 8 octobre, "Les Foulées du ruban Rose", au parc d’activité de Jarry, à Baie-Mahault. Une manifestation sportive et caritative à l’initiative du Lions Club International, notamment.

« Foulés du Ruban Rose » : c'est dimanche que les Guadeloupéens sont invités à marcher ou courir sur 5km - 08/10/2023. • ©Lions Club

Cette épreuve vise à sensibiliser la population au dépistage précoce du cancer du sein. Et, outre ce message de prévention, il s’agit aussi d’inciter la population à pratiquer une activité physique, bénéfique pour la santé.

Le programme d'animations

Dès ce vendredi soir, une zumba géante aura lieu, à 19h00, suivie d’un concert de Krys, à 21h00.

Le temps fort des "Foulées du ruban Rose" est, sans conteste, l’évènement sportif de dimanche, où les participants seront invités à marcher ou courir pour leur santé, sur 5 kilomètres, dans la zone industrielle et commerciale de Jarry.

Parcours des « Foulés du Ruban Rose » 2023 • ©Lions Club

D’autres animations sont prévues dimanche :

6h30 : Ouverture du village (fermeture des voies de circulation) ;

7h00 : Accueil du public et petit-déjeuner

7h30 : Echauffement par un coach sportif

7h40 : Ouverture de la manifestation

8h00 : Départ de la course

9h00 : Show Mas Ka klé et DJ

Une manifestation caritative

"Les Foulées du ruban Rose" visent également à collecter des fonds.

Le coût du pass week-end s’élève à 20 euros et un appel au sponsoring a été lancé. L’argent collecté via cet évènement ira à la lutte contre le cancer et aux actions de sensibilisation du plus grand nombre.

En 2022, 1500 personnes se sont investies, pour la cause, selon le Lions Club.

Des centaines de Guadeloupéens ont participé aux "Foulées du ruban rose", l'an dernier - 09/10/2022. • ©Lions Club

Les artistes Barone et Were-Vana sont la marraine et le parrain de l’édition 2023 de cette manifestation.