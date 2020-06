Lycée Charles Coeffin : le retour encadré des terminales et des classes préparatoires

Ce jeudi matin, les élèves des terminales générales et professionnelles, ainsi que les élèves des classes préparatoires ont repris le chemin du Lycée Charles Coeffin à Baie-Mahault. Les attendait, un parcours entièrement balisé autour des règles sanitaires et des mesures de distanciation.

Laetitia Broulhet et Carole Petit •

Régles sanitaires et distanciation

Ce n'était pas une rentrée ordinaire, ce jeudi matin, au lycée Charles Coeffin de Baie-Mahault. Après trois mois de suspension des cours en présentiel au Lycée, ce sont les élèves des terminales générales et professionnelles, ainsi que les élèves des classes préparatoires qui étaient accueillis. A leur arrivée, direction le forum du Lycée pour un briefing par le proviseur et le personnel de santé de l'établissement, en présence du Recteur d'académie Mostafa Fourar.Puis c'est le retour en classe. On compte en moyenne, une dizaine d'élèves seulement par classe. Là aussi le parcours est balisé. Masques, gel hydro-alcoolique, un seul élève par bureau, des bureaux éloignés les uns des autres. Des mesures devenues aujourd'hui "normales" dans l'organisation de la vie quotidienne dans les lieux qui accueillent du public.Cette reprise pas comme les autres a d'autres particularités. La demi-pension n'est pas assurée pour les élèves. Et puis cette rentrée est progressive. Demain, ce sera au tour des secondes. Tous les autres continuent, pour l'instant, leur scolarité à distance.