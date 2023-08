Opération de restauration d’espaces naturels, à Jarry

Une opération en faveur du développement durable a été menée, dans la zone de Jarry, la semaine dernière, par la ville de Baie-Mahault, l’Office national des forêts et le Conservatoire du littoral : une plantation collective. Objectif : retrouver les paysages et la végétation d'il y a une cinquantaine d'années, là où les constructions ont poussé.

Dans le but de restaurer les espaces naturels et de rendre son authenticité au secteur situé entre Houelbourg sur mer et Moudong Sud, à Jarry, la ville de Baie-Mahault, l’Office national des forêts (ONF) et le Conservatoire du littoral ont conjointement organisé une opération de plantation collective, début août.

Cette initiative écocitoyenne, en faveur du développement durable, a rassemblé une poignée d’habitants. Ceux-ci, venus entre amis ou en famille, ont été guidés et encadré par des agents de l’ONF.

C’est pour lui montrer que la nature et la biodiversité, c’est important. Pour lui apprendre les bons gestes aussi, à prendre soin de notre nature, pour son avenir aussi. Maman venue avec son fils

J’aime la nature, j’aime bien planter, j’aime bien mon pays et j’aime bien aussi être avec ma maman. Enfant participant à la plantation collective

Leur mobilisation est motivée par leur conscience de ce qui se trame, actuellement, en matière de changement climatique et de disparition des espèces.

Ça me tient beaucoup à cœur, tout ce qui est autour du développement durable, on voit tout ce qui se passe au niveau environnemental, les conditions climatiques se dégradent et, pour moi, c’est important d’agir, pour qu’on ait un avenir meilleur. Participante à la plantation collective

Les arbres prennent le dioxyde de carbone et rejettent de l’oxygène. Les arbres, ça fait de l’ombre et ça rafraîchit aussi. Enfants participants à la plantation collective

Parmi les consignes qui ont été données, il s’agissait de ne pas mettre en terre deux plants de la même espèce côte à côte, afin de diversifier au maximum la parcelle. À terme, chaque variété prendra la place qui lui convient, dans cet espace dédié à la biodiversité.

Les plants utilisés correspondent tous aux espèces présentes à l’origine, sur les parcelles restaurées.

L’idée, c’est de diversifier la future forêt qu’on va avoir ici, donc d’espacer, de répartir les espèces. Il y a des espèces qui ont besoin d’être un peu plus près de la mer, ou un petit peu plus près de la forêt marécageuse. Pourquoi il n’y a pas plus d’arbres fruitiers, par exemple ? L’ONF plante local, mais le but est vraiment de restaurer des espaces naturels dégradés et de remettre une biodiversité des écosystèmes forestiers qui sont là naturellement, sans l’impact de l’homme. Et, en fait, tout ce qui est manguiers, fruits à pain... ce sont des espèces exotiques pas naturellement présentes en Guadeloupe ; elles ont été importées. Hugo Pacholski, chef de projet "restauration forestière" à l’ONF

Jarry, anciennement zone 100% naturelle, a été muée en vaste zone industrielle et commerciale. Les locaux commerciaux y ont massivement poussé, au fil des dernières décennies. Les organisateurs de la plantation collective ont pour ambition affichée de permettre à la nature de reprendre ses droits, par endroits, d’ici quelques années.

Plus d'un hectare a été replanté, en ce mois d'août 2023, à Jarry. • ©Daniel Quérin

