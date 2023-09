Travaux : fermeture temporaire de la Voie Verte, à Jarry

La circulation sera interdite, durant le week-end, sur la Voie Verte, axe très fréquenté par les usagers de Jarry, à Baie-Mahault. Route de Guadeloupe doit y mener des travaux de sécurisation et de mise hors d’eau.

Guadeloupe La 1ère •

Durant 49 heures, du samedi 30 septembre à 5h00, au lundi 2 octobre à 6h00, la stratégique Voie Verte sera impraticable. Le syndicat mixte Routes de Guadeloupe, qui assure la gestion, l’entretien et l’exploitation du domaine public routier de l’archipel, poursuit le chantier débuté le 12 juin dernier, dans ce secteur de Baie-Mahault. Le week-end prochain, les agents y mèneront des travaux de sécurisation et de mise hors d’eau. D’où la fermeture temporaire de cet axe d’accès à la zone industrielle et commerciale de Jarry, entre le carrefour de la rue Thomas Edison (Voie Zéro) et le carrefour de la rue Henry Becquerel

Pour se rendre sur place, les usagers devront emprunter les autres voies dédiées. Il leur est conseillé d’anticiper leurs déplacements.

Une signalisation spécifique sera mise en place, dans la zone, afin de prévenir tout risque d’accident ; reste aux usagers de respecter ce dispositif.

Route de Guadeloupe informe aussi la population qu’ « à l’issue des travaux, la circulation sera modifiée » sur place ; "La vitesse sera limitée à 50km/h".