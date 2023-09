Programme national ponts travaux 2023-2025 : 13 communes de Guadeloupe éligibles à une subvention de l’Etat

Le Gouvernement a débloqué une enveloppe de 35 millions d’euros, pour aider les communes à rénover les ponts de leur territoire. 32000 collectivités sont éligibles à ce dispositif, dont 13 en Guadeloupe. Elles peuvent prétendre au maximum à 60% du montant des travaux à réaliser et des études techniques. Zoom sur un ouvrage de Baillif, qui nécessite une restauration.

Florence Peroumal, avec Nadine Fadel •

Les communes éligibles au Programme national ponts (PNP) "travaux" 2023-2025 peuvent d’ores et déjà procéder à leurs demandes de subvention. Après recensement des infrastructures, l’État mobilise 35 millions d’euros, pour aider ces collectivités à réaliser les travaux de remise en état de leurs ouvrages les plus dégradés, en particulier ceux présentant un enjeu majeur vis-à-vis de la sécurité des usagers et de la continuité des dessertes locales.

Ceux-ci sont soumis aux aléas climatiques, au vieillissement de leurs matériaux, ou encore d’une exploitation en perpétuelle évolution ; d’où l’absolue nécessité de les entretenir de loin en loin.

Sur les 32000 communes qui peuvent prétendre à un financement, 13 font partie de l’archipel guadeloupéen : Anse-Bertrand, Baillif, Capesterre de Marie-Galante, La Désirade, Deshaies, Petit-Canal, Pointe-Noire, Port-Louis, Saint-Louis, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Vieux-Fort et Vieux-Habitants.

Toutes peuvent prétendre, au maximum, à 60% des coûts de travaux de reconstruction, de réparation, de restauration, voire de démolition le cas échéant, ainsi que des études techniques et réglementaires nécessaires à leur bonne réalisation.

Programme national ponts (PNP) « travaux » 2023-2025 • ©CEREMA

Une candidature en moult étapes

Ce dispositif est piloté par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).

Cet organisme a procédé à l’inventaire des ponts, des murs aval de soutènement et des ouvrages d’art concernés par le PNP, dans les multiples localités retenues, notamment à Baillif, dont nous avons rencontré la directrice ses services techniques. La municipalité attend de recevoir les carnets de santé de ses édifices pour lancer sa candidature, nous a indiqué Isadora Tourraine-Placide.

Dans un premier temps, on va attendre le diagnostic technique de l’état de nos ponts, puisqu’on a été contactés, il y a 2 ou 3 ans, pour candidater à un ensemble d’études (...). Une fois que ces documents seront reçus, on espère d’ici la fin de l’année, on aura l’état de notre patrimoine, en termes d’ouvrages publics. Avec, nous pourrons programmer des travaux, estimer financièrement le coût, inscrire ces travaux dans le cadre d’un programme pluriannuel et, à l’issue de cela, constituer un dossier pour pouvoir répondre à l’appel à projets lancé par l’Etat. Isadora Tourraine-Placide, directrice ses services techniques de la commune de Baillif

Zoom sur un ouvrage de Baillif qui mérite un coup de neuf

Construit en 1922, le pont de Plessis Robinson surplombe la rivière qui porte le même nom ; un cours d’eau très populaire.

Les gens des environs venaient ici pour se laver, pour se baigner et puis on prenait le temps, on s’amusait aussi. Francis Babel, riverain et élu

Ça, c’était avant !

Aujourd’hui, les bruits des klaxons font oublier la quiétude d’antan. Klaxonner, c’est un moyen pour les automobilistes qui empruntent cet étroit ouvrage, de se signaler aux usagers venant en sens inverse, alors que la visibilité est faible.

A Baillif, le pont de Plessis Robinson est étroit, présente des fissures et l'eau peine à s'évacuer - septembre 2023. • ©Florence Peroumal

Ce passage relie Vieux-Habitants à Baillif, sans avoir à passer par la nationale. Un raccourci très prisé, qui allie proximité, rapidité et un aspect pratique.

Mais le pont de Plessis Robinson est souvent mis à mal par les phénomènes météorologiques. Encore l’an dernier (septembre 2022), la tempête Fiona a emporté les garde-corps.

Depuis, des travaux d’urgence ont été réalisés ; la municipalité a pu rénover deux ponts, financés par le Fonds de secours Outre-mer.

Après avoir été endommagé par la tempête Fiona, le pont de Plessis Robinson (Baillif) a fait l'objet de travaux d’urgence. • ©Florence Peroumal

Malgré tout, les experts du CEREMA estiment qu’il faudrait davantage sécuriser ce pont.

On a un le diagnostic technique du CEREMA, qui mettait en lumière d’autres imperfections de ce pont et la nécessité de faire des travaux en pied de talus, peut-être un peu de confortement. Isadora Tourraine-Placide, directrice ses services techniques de la commune de Baillif

Et c’est là, que pourrait intervenir l’enveloppe de 35 millions d’euros de l’Etat.

Reste, pour Baillif, à déterminer lesquels de ses 15 ouvrages d’art communaux mettre en avant, dans sa demande de financement.

POUR ALLER PLUS LOIN/

Les communes doivent se rendre sur le site demarches-simplifiees.fr pour faire leurs demandes de subvention.

Toutes les informations sur le PNP travaux 2023-2025 sont disponibles en cliquant > sur ce lien.