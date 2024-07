Capesterre-Belle-Eau. Nouvelle saisie de drogue d’une valeur de 25M€ ; trois hommes sous les verrous

Nouvelle saisie de drogue, réalisée en Guadeloupe. Les gendarmes ont mis la main sur une cargaison de 780 kg de cocaïne et 26 kg d’herbe de cannabis, sur le littoral de Capesterre-Belle-Eau, mi-juillet. Dans le même temps, trois personnes ont été interpellées. La procédure judiciaire est suivie depuis la Martinique.

Deux Guadeloupéens et un Dominiquais dorment en prison depuis le hier (mercredi 18 juillet 2024). Ces hommes y ont été placés en détention provisoire, après avoir été présentés au tribunal judiciaire de Fort-de-France et mis en examen pour "infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée" et "association de malfaiteurs".

Ces trois individus ont été interpellés dans la nuit du 14 au 15 juillet sur le littoral de la commune de Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe. Ils étaient en possession de 780 kg de cocaïne et 26 kg d’herbe de cannabis ; cargaison qu’ils venaient de récupérer.

Dès lors, la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Fort-de-France, compétente en la matière, s’est saisie de la procédure.

La drogue, d’une valeur marchande supérieure à 25.000.000 d’euros ainsi que les véhicules ont été saisis. Les investigations se poursuivent désormais sous le contrôle d’un juge d’instruction de Fort-de-France. Communiqué de la JIRS de Fort-de-France.

Cette saisie de drogue est la sixième significative à mettre à l’actif des gendarmes de la Guadeloupe, depuis le début de l’année.

Les autorités judiciaires citent en exemple le débarquement intercepté de 300 kg de cocaïne et 170 kg d’herbe de cannabis, en février 2024. Quatre personnes avaient alors été interpellées.

Pour combattre le trafic de stupéfiants, les magistrats de Fort-de-France, de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, ainsi que les forces de l’ordre travaillent en étroite collaboration ; tous sont déterminer à mettre à mal les réseaux de malfaiteurs.