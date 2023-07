Ce week-end, la ville de Gourbeyre célèbre la mer et les littoraux

Parce qu’ils sont riches et méritent d’être préservés, la ville de Gourbeyre a décidé, l’an dernier, de célébrer la mer et les littoraux, par le biais d’une manifestation plurielle, dont la deuxième édition a lieu ce week-end, du 7 au 9 juillet. Le tout public, y compris les enfants, est attendu à Rivière-Sens.

Nadine Fadel •

Rendez-vous à Rivière-Sens, à Gourbeyre, durant tout ce week-end du 7 au 9 juillet 2023, pour célébrer la 2ème édition de la "Fête de la mer et des littoraux". Le but de la municipalité, à travers cette manifestation, est de sensibiliser et attirer l’attention du public sur les espaces naturels exceptionnels qui entourent l’archipel de la Guadeloupe ; des sites qui méritent d’être préservés. Les maîtres mots sont donc pédagogie, découverte et fête.

Riche programme

Ces trois jours sont rythmés principalement par des tables rondes, des stands d’information sur la protection de la mer et de la biodiversité marine, des animations et activités ludiques, nautiques et aquatiques pour petits et grands (y compris pour les personnes en situation de handicap). Des animations podium, du sport, un espace bien-être sont aussi prévus. Et un village artisanal et un marché agricole sont installés à la marina ; de quoi trouver sur place des produits frais et locaux. Les animations s’étendent entre la marina, l’esplanade et la plage de Rivière-Sens.

Le programme complet est à consulter sur la page Facebook de la ville de Gourbeyre, ou ci-dessous :

L’ensemble des acteurs de la ville sont parties prenantes de cet évènement, aux côtés de la ville : les socioprofessionnels, les associations, les artisans et les agriculteurs. Et, puisqu’il est question de préservation de l’environnement, le Parc National de la Guadeloupe est aussi impliqué et y décline des pans de son programme d’activité "nature et culture en découverte".

Les plus jeunes ne sont pas oubliés

À noter que les plus jeunes trouveront leur bonheur, à la "Fête de la mer et des littoraux", notamment sur le stand des associations Bulle Bleue et 100% Zeb, qui sensibilisent les enfants aux enjeux des milieux marins et du littoral. À travers des jeux et des activités ludiques, leurs membres abordent des thématiques diverses, comme l’énergie, la biodiversité, l’économie bleue, les loisirs, ou encore l’urgence climatique. Tous seront présents demain (samedi 8 juillet 2023), sur l’esplanade de Rivière-Sens, de 8h00 à 16h00.