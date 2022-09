Les élèves de Goyave retrouvent leurs établissements scolaires

Pour les 600 élèves des écoles de Goyave, ce jeudi était un jour de rentrée scolaire, le retour à l'école après Fiona. Depuis le début de la semaine, la municipalité et les bénévoles ont tout mis en œuvre pour que cette réouverture ait lieu, pour le plus grand plaisir des élèves, et des parents aussi.

FJO. avec M-L. Plaisir et R. Rilcy •

Comme chaque matin depuis le début de l'année scolaire, les parents d'élèves ont emmené leurs enfants à l'école. Un acte presqu'extraordinaire pour eux quant on sait tout ce qu'il a fallu surmonter pour y parvenir.

Et pour les parents, c'est une victoire parce que ce retour à l'école va permettre à leurs enfants de passer à autre chose, à l'après Fiona. ©Guadeloupe Ici dans cette école de Christophe, Madame Sabas a une double fonction : elle est directrice de l'école et elle est aussi chargée des élèves du CM2. Et ce matin, c'est avec toute son énergie positive qu'elle accueille ses élèves, prête à les emmener dans les sillons de l'apprentissage épurés du traumatisme provoqué par le cyclone. ©Guadeloupe Bien sûr, les mémoires n'ont pas oublié. Et le rôle de l'enseignante va être de les accompagner en commençant par libérer la parole. Malgré le drame, les enfants réussissent même à conjurer leur peur en la remplaçant par des sourires et des rires libérateurs. ©Guadeloupe . • ©R. Rilcy Paradoxalement, c'est peut-être la période du Covid 19 qui a galvanisé toute l'équipe éducative et lui a appris à faire face à toutes les éventualités avec un inébranlable optimisme, pour le plus grand bien des élèves.

