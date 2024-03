Grand Sud Caraïbe : annulation des factures d’eau impayées

Thierry Abelli a décidé de passer l’éponge, pour repartir sur des bases saines. Dans un communiqué daté de ce mercredi 6 mars 2024, le président de la Communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe (CAGSC) annonce "l’annulation de toutes les factures impayées relatives à la consommation « eau et assainissement » des particuliers pour un montant de 13,16 millions d’euros". Les abonnés à l’ancienne régie des eaux, résidant dans sept des onze communes du périmètre de l’EPCI (Baillif, Basse-Terre, Capesterre-Belle-Eau, Gourbeyre, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut et Saint-Claude) sont concernés.

Cette nouvelle décision prise en lien avec les services de l’Etat s’explique par la fragilité sociale du territoire, les irrégularités relevées dans la facturation, les délais de traitement des réclamations incompatibles avec ceux imposés par la liquidation des budgets eau et assainissement, par les mesures prises pour contenir le déficit et, enfin, par la nécessité de rendre plus lisible l’action du SMGEAG, en supprimant la double facturation (CAGSC/SMGEAG) qui, aujourd’hui, trouble les abonnés.