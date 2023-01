Du cannabis découvert chez un homme initialement recherché pour une infraction routière

©Gendarmerie de Guadeloupe et des Îles du Nord

Recherché pour une infraction routière commise à Moule et vieille de plus d’un an, un homme a été récemment interpellé, sur la voie publique, à Sainte-Anne. Lors d’une perquisition, les gendarmes ont constaté que son domicile était un lieu de production d’herbe de cannabis...

Cela faisait plusieurs mois que la gendarmerie nationale cherchait à mettre la main sur l’auteur d’infractions délictuelles au code de la route. Mais ce n’est que récemment que les militaires sont arrivés à leurs fins. L’homme risque désormais bien plus gros que la peine encourue pour les faits initiaux, puisque une quantité non négligeable de produits stupéfiants a été découverte chez lui. Infraction routière Le premier face-à-face entre le mis en cause et les gendarmes remonte à décembre 2021. Lors d’un contrôle routier, cet homme de 57 ans a été verbalisé pour des infractions, par les hommes de la brigade motorisée du Moule. Sauf que l’intéressé a fait l’autruche, lorsqu’il a été convoqué pour notification de la réponse pénale. Dès lors, il a été inscrit au fichier des personnes recherchées. Des plants de cannabis à domicile Mais le contrevenant a été récemment localisé à Sainte-Anne. Interpellé sur la voie publique, dans le cadre de la première affaire, cet homme a été placé en garde à vue. Une perquisition a été menée, avec le concours d’une équipe cynophile, à son domicile où, Ô surprise, les gendarmes ont découvert 27 pieds de cannabis en pot dans le jardin, 35 pieds en cours de séchage, 2 chambres de culture et 820 grammes d’herbe de cannabis ! La drogue saisie a été détruite, suivant la directive du procureur de la République de Pointe-à-Pitre. Résultat : l’homme est poursuivi dans la première affaire et fait également l’objet d’une procédure pour détention non autorisée de produits stupéfiants. "Une prochaine réponse pénale lui sera notifiée", précise la gendarmerie de la Guadeloupe. Y répondra-t-il, cette fois ?

