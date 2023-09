Un sexagénaire chute d’un arbre et se tue

Un homme de 65 ans est tombé d’un arbre, au sein même de sa résidence. Une chute mortelle, malgré les soins prodigués par les secours.

Guadeloupe La 1ère •

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été appelé auprès d’un sexagénaire ayant chuté d’un arbre, peu avant 11h00, ce jeudi 21 septembre 2023. La victime était à son domicile, sur la route de Desbonnes, à Sainte-Rose, quand l’accident est survenu. Cet homme de 65 ans était déjà en arrêt cardiaque, à l’arrivée des pompiers et de l’équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Le médecin présent sur place a dû prononcer son décès, après une tentative de réanimation.

Les militaires de la gendarmerie dépêchés sur les lieux ont procédé aux relevés permettant de connaître les circonstances précises de ce drame, qui semble être un accident domestique.