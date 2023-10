Octobre Rose : des centaines d’Amazones lancées sur les flots

Les Amazones de Guadeloupe, membres de l’association qui s’illustre dans la lutte contre les cancers féminins, se sont essayées à la voile traditionnelle, dimanche, premier jour d’Octobre Rose. Elles ont pour habitude de délivrer leurs messages de prévention et de sensibilisation lors d’évènements ancrés dans le terroir local.

C’était hier (dimanche 1er octobre 2023), l’ouverture d’Octobre Rose, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Pour l’occasion, l’association Amazones Guadeloupe et l’Association nautique de Sainte-Anne (ANASA) ont organisé un relais féminin de voile traditionnelle, baptisé « Amazones an Kannòt ». Près de 300 femmes ont pris part à cet évènement sportif et caritatif ; dès 8h00, elles ont donc embarqué à bord de canots à voile traditionnelle, pour sillonner le lagon turquoise de la commune balnéaire du Sud Grande-Terre. La flotte du Traditour était aux côtés de ces participantes, dont certaines étaient des novices de la navigation.

Ce sont autant de personnes qui, par la même occasion, ont été sensibilisées à la nécessité de se faire dépister contre le cancer du sein, en particulier, mais aussi contre tous les autres cancers.

Octobre Rose a été ouvert avec la manifestation "Amazones an Kannòt" - 01/10/2023. • ©Eric Stimpfling

Les organisateurs, en plus d’aborder un sujet qui leur tient à cœur et qui nous concerne tous, ont pour leitmotiv de fédérer les Guadeloupéens autour des richesses locales. D’où le choix d’une manifestation autour de la voile traditionnelle.

Chaque Octobre Rose, on aime toujours mêler tradition, culture, relationnel, amour de notre pays, de la richesse de notre pays et, surtout, le mois du créole (...) Carina Guillaume, présidente de l’association Amazones Guadeloupe

Carina Guillaume, présidente de l’association Amazones Guadeloupe • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe La 1ère

Outre le relais, des ateliers, conférences et stands d’information étaient au programme de cette première journée d’Octobre Rose 2023.

