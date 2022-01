Importants travaux d’inspection technique du Pont de La Boucan, ce dimanche

Circulation alternée, ce dimanche matin, sur le pont de La Boucan, à Sainte-Rose. Route de Guadeloupe y mène un chantier de vérification de la solidité de l’infrastructure. Une opération récurrente nécessaire, qui s’avère d’autant plus importante après les dégradations causées par les barrages.

Guadeloupe La 1ère •

La circulation sera difficile, ce dimanche 23 janvier 2022, sur la Route nationale 2, dans le secteur du pont de La Boucan, à Sainte-Rose.

Cette fois, les barrages n’y sont pour rien.

Le syndicat mixte Routes de Guadeloupe y entreprend, des travaux d’inspection technique ; un chantier qui est prévu pour se tenir de 7h à 11h.

Si bien que la circulation sera réglementée, sur place : elle sera alternée, durant toute la matinée.

Il est conseillé aux usagers d’anticiper leurs déplacements sur la zone. Route de Guadeloupe

Les usagers qui doivent tout de même emprunter cet axe, doivent faire preuve de la plus grande vigilance et se montrer patients, pour prévenir tout risque d’accident et surtout de respecter l’ensemble des dispositifs de signalisation mis en place, pour assurer leur propre sécurité, mais aussi celle du personnel de chantier.