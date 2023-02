Mort de Malick Bégarin : ses proches se réjouissent de la mise en examen d’un suspect, 10 ans après les faits

Un anniversaire de la mort de Malick Bégarin pas comme les autres, ce 20 février ; avec l’espoir qu’un jour justice soit rendue au jeune homme de 22 ans poignardé à Cadet Sainte-Rose, il y a dix ans. L’annonce de l’avancée de l’enquête a été faite à tous ses proches, ce lundi.

Il y a dix ans jour pour jour, le 20 février 2013, Malick Bégarin, 22 ans, a été mortellement poignardé à un abribus, non loin de l’église de Cadet, à Sainte-Rose. Depuis, sa famille et ses proches lui rendent hommage annuellement.

Ce triste anniversaire a également été marqué cette année mais, cette fois, les personnes présentes ont eu des raisons de se réjouir : le dossier judiciaire suite à ce meurtre, qui n’a pas encore connu son épilogue, prend un nouveau tournant.

En effet, l’espoir de confondre le tueur de Malick Bégarin semble renaitre. Une personne a été mise en examen, pour "coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner". L’annonce de cette avancée de l’enquête a été faite aujourd’hui, lors d’un hommage rendu au domicile de ses parents.

Réunion des proches de Malik Begarin, 10 ans après qu'il ait été tué - 20/02/2023. • ©Florence Peroumal

Un rebondissement dans l’affaire "Bégarin"

On semble voir le bout du tunnel. Me Hubert Jabot, avocat des parents de Malick Bégarin

Maitre Hubert Jabot a repris le dossier, en 2019, afin d’éviter un non-lieu dans cette affaire tragique. L’avocat revient sur les faits présumés et sur l’enquête, qui a visiblement patiné, durant de longues années. Alors que Procureur considérait que l’affaire n’aurait pas de chance d’aboutir, en 2018, le défenseur a relancé la machine judiciaire, en faisant appel de l’ordonnance de fin d’information.

Me Hubert Jabot, avocat des parents de Malick Bégarin • ©Florence Peroumal et Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe La 1ère

Le mis-en-cause avait d’abord été mis en examen pour "homicide volontaire", mais le chef d’inculpation a été requalifié à postériori. Me Hubert Jabot le regrette, car il estime qu’il y a réellement eu intention de donner la mort. Au moins, un homme comparaitra aux Assises.

La douleur d’une famille intacte

Bien sûr, Christiane et Jules Bégarin, les parents de Malick, espèrent que justice sera rendue à leur fils, un garçon sans histoire. Ainsi, la mise en examen d’un suspect les satisfait. Mais il reste difficile d’éprouver de la joie, quand on a perdu un enfant.

Je l’accueille... si vous voulez, bien. En même temps... pas une grande joie, mais une petite joie quand même. Christiane Bégarin, maman de Malick

Christiane et Jules Bégarin, les parents de Malick, tué le 20/02/2013. • ©Florence Peroumal et Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe La 1ère

Les parents de Malik Bégarin se raccrochent à tous les souvenirs, pour entretenir sa mémoire. • ©Florence Peroumal

Le comité de soutien "Justice pour Malick Bégarin" parlait d’une enquête bâclée, jusqu’ici. Ses membres ont bon espoir désormais qu’une issue sans équivoque ponctue cette affaire, dans les jours, voire les mois à venir.