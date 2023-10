Partager :

C’est un homme heureux et très entouré que nous avons rencontré samedi, à Sainte-Rose. Sydney Saint-Marc fêtait ses 107 ans. Il est à la tête d’une famille de plus de 80 âmes. Un clan soudé, au sein duquel l’amour est palpable et qui se réjouit de le voir en si grande forme.

Nadine Fadel, avec Rudy Rilcy •

Il y avait du monde, hier après-midi (samedi 28 octobre 2023), dans la maison familiale des Saint-Marc, à Duzer, Sainte-Rose ; et pour cause ! Le patriarche, Sydney, fêtait ses 107 ans. Cet homme, bien portant malgré une récente cécité, a eu 12 enfants, dont un qui n’est plus, et 70 autres descendants, sur quatre générations. Tout ce petit monde l’entourait, pour une célébration digne de ce nom ; l’exemple même d’une famille soudée, qui fait plaisir à voir. Le centenaire est né le 21 octobre 1916, en pleine première guerre mondiale, dont il n’a pas de souvenir, contrairement à la deuxième, qu’il a vécue. Pour faire vivre son monde, Sydney a exercé plusieurs métiers : scieur de long, planteur de bananes, travailleur des champs de canne-à-sucre. Il n’a d’ailleurs rien perdu de son expertise, quant à ces durs labeurs. Il suffit de l’interroger pour voir qu’il n’a rien oublié.

Sydney Saint-Marc doit sa santé à une bonne hygiène de vie. C’est une ligne de conduite. Si papa n’avait pas eu une vie saine, je ne sais pas s’il serait encore là. C’est quelqu’un qui a toujours fait très attention. Sinéus Saint-Marc, fil de Sydney Saint-Marc Vaillant, lucide et heureux parmi les siens, Sydney Saint-Marc se dit prêt à rester encore quelques années avec eux ; le temps que la famille s’agrandisse encore un peu... Très entouré, Sydney Saint-Marc a soufflé ses 107 bougies - 28/10/2023. • ©Rudy Rilcy REPORTAGE/

Reporteur : Rudy Rilcy

Monteur : Karla Nérin

Mixeur : Cédric Jean-Baptiste NOTA BENE/

Ce sujet a été réalisé et diffusé le 28 octobre 2023, Journée internationale de la langue et de la culture créoles, d’où le fait que le commentaire et les interviews soient dans la langue régionale de Guadeloupe.

Partager :