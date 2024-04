Camping Pâques : Respecter la nature

Partager :

La tradition de Pâques, ce n'est pas seulement camper mais également respecter la nature. Et pour veiller à son respect, des actions de sensibilisation contre les déchets et la protection des lieux, pris d'assaut par les campeurs, ont été initiées. Pendant tout le week-end Pascal, la Police de l'environnement et les agents du Parc National sillonnent donc rivières et plages pour veiller à l'application des bonnes pratiques.

Durant tout le week-end, vous les apercevrez peut-être, sur la plage ou en bordure de rivière. Ils sont les anges gardiens de la nature. Des agents du Parc National de Guadeloupe ou des Policiers qui traquent les infractions au code de l'environnement mais qui rappellent aussi les bonnes pratiques. Aux premières de celles-ci il y a bien sûr la chasse aux déchets car selon les agents " le constat est alarmant. La Guadeloupe est encore trop sale." Autre surveillance active, les feux aux sols, qui sont interdits. Les agents vérifient que les campeurs ou les vacanciers qui préparent des pique-niques utilisent les barbecues mis en place par les municipalités ou l'Office du Littoral. En effet, il y a des espèces vivantes au sol et avec la chaleur, ça les tue. Ça tue la faune et la flore. Les feux aux sols snt interdits sur les plages, les bords de rivière et dans l'enceinte du Parc National de la Guadeloupe • ©Mickaël Bastide - Guadeloupe la 1ère Cette infraction est très fréquente. La plupart du temps, les campeurs acceptent de jouer le jeu et d'éteindre leur feu au profit des barbecues. Parfois, certains refusent. Ces contrevenants risquent alors une amende pouvant aller jusqu'à 450 euros. Un rappel des bonnes pratiques sur ces espaces naturels fragiles s’avère nécessaire : Ne jamais faire de feu au pied des arbres ni sur le sol car ils détériorent durablement les sols ; utiliser exclusivement les barbecues disponibles sur les aires de pique-nique

Prévoir des sacs-poubelles et ramasser tous ses déchets, même les biodégradables, pour les ramener à la maison ; les déchets laissés sur site attirent les rongeurs vecteurs de maladies

Ne jamais nourrir les mangoustes ni les racoons pour éviter leur prolifération ; ces espèces exotiques envahissantes menacent la biodiversité endémique

Ne jamais couper les troncs ou les branches des arbres mais profiter de leur ombre naturelle sans leur porter atteinte

Ne pas piétiner ni arracher la végétation basse qui contribue à la stabilisation du sol et à la limitation de l’érosion, les raisiniers, catalpas et patates de bord de mer retiennent naturellement le sable et préservent la plage

Profiter des carbets et respecter les équipements mis en place pour l’accueil du public ou pour la réhabilitation des végétaux sans les dégrader

Limiter l’utilisation des savons, détergents, shampooings qui portent atteinte à la biodiversité

Observer les animaux sans les toucher, les nourrir, les déranger ni les tuer

Ne pas sortir des sentiers balisés aménagés pour votre sécurité ; le piétinement détruit la biodiversité Le rappel de ces mesures est un moyen pour les gestionnaires d’espaces naturels d’agir pour la préservation de nos patrimoines naturels, culturels et paysagers.





