Bras de fer entre les enseignants du lycée Yves Leborgne de Sainte Anne et le proviseur de l'établissement

Ils estiment ne pas être entendus par les responsables de l'établissement et particulièrement par le proviseur du lycée. Les enseignants du lycée général et technologique Yves Leborgne ont décidé ce mardi de débrayer. Ils remettent en cause le management du proviseur et l'absence de communication. Ils dénoncent aussi leurs conditions de travail et celles des élèves

Dialogue difficile entre David Yoyotte et les personnels enseignants de son établissement. Des enseignants sur le pied de guerre et qui ont commencé un mouvement de protestation à l'encontre du proviseur pour dénoncer ce qu'ils qualifient de "management autoritaire". lycée Yves Leborgne • ©R. Malety A la base de cette tension manifeste, plusieurs dysfonctionnements dans la communication interne au sein de l'établissement, notamment avec le système "pro-notes" qui ne serait pas opérationnel, mais aussi, des listes de classe qui n'ont toujours pas été formalisées. Autant d'éléments qui exaspèrent les enseignants et ont provoqué le mouvement qu'ils observent en ce moment. ©Guadeloupe Pas très volubile sur la situation qui prévaut dans son établissement, David Yoyotte préfère simplement dire que tout va bien dans son lycée.

Au rectorat on fait savoir que l'on travaille activement sur ce dossier. . • ©R. Malety

