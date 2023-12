Bras de fer judiciaire entre la ville des Abymes et la Société Jayan

La société Jayan et son représentant légal, Jacques Gaddarkhan comparaisaient ce jeudi matin au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pître. Ils sont poursuivis par la ville des Abymes pour affouillement ou exhaussement de sol, infraction au plan local d'urbanisme, construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par le plan de prévention des risques naturels et de mise en danger d'autrui.

Jacques Gaddarkhan tient à être entendu et répète la même phrase à plusieurs reprises : « Je n'ai jamais eu l'intention de mettre la vie de qui que ce soit en danger ».

Le représentant de la SCI Jayan à qui on reproche la mise en place d'un remblai au niveau d'un barrage prévu pour prévenir les inondations dans la zone de petit Pérou aux Abymes, a longuement expliqué que cette construction est la conséquence d'une situation qu'il subit depuis presque 20 ans...

La SCI Jayan est, selon lui, victime de dépôts de déchets sauvages sur son terrain...

Après plusieurs interpellations, une concertation a eu lieu avec les services compétents, une solution a été trouvée : un remblai autour du terrain...

La défense de la Deal de son côté ne commente pas la liaison entre les déchets et l'aménagement fait par la SCI Jayan. Elle souligne en revanche le caractère préventif des inondations de ce barrage. Un caractère qui, selon eux, aurait été modifié à cause de ce remblai et qui augmenterait la vitesse du déversement de l'eau lors des inondations.

Elle précise aussi que la SCI Jayan n'a jamais attendu l'autorisation d'un permis de construire et aurait ainsi mis la vie de plus de 3000 habitants de la zone en danger.

Après deux heures de plaidoirie le procureur demande alors le règlement par la SCI Jayan de 50 000 euros d'amende délictuelle...Il réclame la diffusion de la décision judiciaire dans un journal local mais aussi la remise en état du terrain. La décision du Tribunal sera connue le 25 janvier 2024 prochain.