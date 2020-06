Le BTS audiovisuel de Pointe-Noire concrétise son projet de l'année

La filière des métiers de l'audiovisuel du LPO de Pointe-Noire réalise son projet phare de cette année scolaire, une émission sur la filière viande. Les étudiants, membres de l'équipe, se sont donnés sans compter, malgré l'épidémie de Covid. Ce vendredi c'était la concrétisation de leur projet.

Eddy Golabkan; Bruno Pansiot-Villon •

La concrétisation pour les jeunes du BTS Audiovisuel

Un projet audiovisuel comme pour dire non au Covid

Le BTS des métiers de l'audiovisuel

Des jeunes étudiants qui terminent leur année de BTS métiers de l'audivisuel. Un projet pédagogique qui rentre dans leur apprentissage. Pour cette année, ils ont travaillé dur pour réaliser une émission sur la filière viande en Guadeloupe. Ce vendredi 26 juin 2020, c'est la concrétisation. Ils enregistrent enfin leur émission. L'épidémie de covid 19 a un peu contrarié leur plan.Nelly Francillette, en 2ème année de BTS audiovisuel, elle est opératrice de prise de vue. Firmin Anaël, lui est en première année et il est régisseur lumière et Danaly Abrin, 1ère année, monteuse.Mélanie Degrado, BTS Audiovisuel, est chef de projet. Il a fallu composer avec les uns et les autres, comme dans le milieu professionnel, il y a le stress, l'adrénaline et les aléas...Une concrétisation qui a pu se réaliser grâce à l'acharnement de ces jeunes. Cze projet pédagogique va aussi valider leur expérience et leur acquis. Le tout avec le respect des règles liées à l'épidémie de Covid 19.Michel Romuald, le proviseur du LPO de Pointe-Noire.Une belle expérience que chaque jeune a pu vivre de façon intense.