C'est la rentrée des classes pour 80 980 élèves

80 980 élèves retrouveront leu chemin de l'école à partir de ce mardi 1er septembre, dans l'académie de Guadeloupe.

Ecoliers, puis collégiens et lycéens

Une rentrée particulière et un protocole sanitaire strict à respecter

Après une année faite de grèves, de pandémie mondiale, de confinement, de vacances apprenantes, les 80 980 élèves de Guadeloupe font leur rentrée, à partir de ce mardi 1er septembre.Ce sont les écoliers du premier degré qui ouvrent le bal. 13 868 en école maternelle, 24 990 en élémentaire, soit un total de 38 858 élèves. Selon le rectorat, l'académie enregistre une baisse de près de 1 000 inscriptions, chez les plus petits.Pour les accompagner, 3 000 enseignants qui ont, eux, fait leur rentrée, hier, lundi 31 août.Au fil des jours, ce sont les collégiens et les lycéens qui retrouveront leurs salles de classe. Ils sont 42 122 dans le second degré : 22 098 au collège, 11 307 en lycée général et 6 379 en lycée professionnel. Les "post bac" sont également comptabilisés dans les chiffres du rectorat. Ils sont 2 338, cette année. Ce sont 4 500 professeurs qui enseigneront à ces élèves durant cette année 2020-2021.Cette rentrée 2020 se fait dans un contexte particulier. La crise liée au coronavirus va considérablement changer les habitudes des élèves. Le ministère de l'Education nationale a mis en place un protocole sanitaire, à respecter dans les établissements scolaires. Des changements surtout pour les collégiens et lycéens, qui devront désormais porter le masque, en cours et à l'extérieur des salles de classe.Les règles de distanciation scoiale devront aussi être observées, même chez les plus petits, selon le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement.

