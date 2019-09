LES CADETS DE LA GENDARMERIE

Leur nom" les cadets de la gendarmerie". Et pour eux, c'étaient jour de rentrée ce mercredi. Dans l'ensemble, ce sont des jeunes âgés de 16 à 18 ans qui aimeraient tous faire carrière dans la police ou la gendarmerie. Grâce à cette formation, ils pourront faire leurs armes durant 1 an. Ils seront en formation une fois par mois à la caserne de Bonne Terre à Sainte Claude, et en stage durant les vacances. Une opportunité pour ceux qui se sont inscrits.